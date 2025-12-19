Ричмонд
На молдо-украинской границе в Атаках — километровые очереди: А дорога на Одессу полностью перекрыта

Пограничная полиция рекомендует воздержаться от поездок в этом направлении до особого распоряжения.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время в пункте пропуска Отачь-Могилев-Подольский наблюдается повышенный поток пассажиров и транспортных средств. Заторы зафиксированы при выезде из Молдовы.

Пограничная полиция сообщает, что сегодня в 04:10 движение через мост Маяки — Удобное было полностью остановлено из-за повторного налета беспилотников.

Текущая ситуация на границе:

КПП Паланка — Маяки — Удобное: Выезд из Молдовы полностью закрыт. Все автомобили, едущие в сторону Одессы, разворачивают.

КПП Тудора — Староказачье: Проезд разрешен только в направлении Белгород-Днестровского.

Напомним, вечером 18 декабря два КПП на молдавско-украинской границе закрыли из-за атаки беспилотников по мосту вблизи украинского села Маяки. В результате удара погибла женщина, трое ее детей получили ранения.