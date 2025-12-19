Жители Башкирии смогут жить в среднем более 81 года к 2042 году

Средняя продолжительность жизни в Башкирии будет стабильно расти. Ожидается, что этот показатель превысит отметку в 81 год к 2042 году. Это следует из официального долгосрочного прогноза социально-экономического развития.
Уже к 2028 году ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 76,32 года, что на 6% выше уровня 2024 года. А к 2042 году жители республики в среднем смогут жить до 81,6 года, что означает общий рост на 13,3% за 18 лет.
Как отмечают авторы прогноза, основной движущей силой таких изменений должно стать планомерное снижение уровня смертности. Особый упор планируется сделать на сокращение смертности среди младенцев и людей в трудоспособном возрасте.
