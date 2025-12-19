Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии смогут жить в среднем более 81 года к 2042 году

К 2042 году продолжительность жизни в Башкирии вырастет на 13,3%

Источник: Комсомольская правда

Средняя продолжительность жизни в Башкирии будет стабильно расти. Ожидается, что этот показатель превысит отметку в 81 год к 2042 году. Это следует из официального долгосрочного прогноза социально-экономического развития.

Уже к 2028 году ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 76,32 года, что на 6% выше уровня 2024 года. А к 2042 году жители республики в среднем смогут жить до 81,6 года, что означает общий рост на 13,3% за 18 лет.

Как отмечают авторы прогноза, основной движущей силой таких изменений должно стать планомерное снижение уровня смертности. Особый упор планируется сделать на сокращение смертности среди младенцев и людей в трудоспособном возрасте.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.