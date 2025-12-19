Ричмонд
Дело о брошенном младенце в парадной во Всеволожске передано в суд

Матери, которая бросила новорожденную среди мусора, предъявлено обвинение.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Всеволожска. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

— Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — заключили в пресс-службе СК России по Ленобласти.

По версии следствия, 4 сентября женщина родила девочку в парадной многоквартирного дома на Ленинградской улице. Она положила новорожденную в коробку среди мусора и ушла. Младенца случайно нашли жильцы, которые услышали тихий плач. Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение.

Сама подозреваемая была задержана. При этом выяснилось, что она сама нуждалась в срочной помощи — у нее диагностировали внутреннее кровотечение, и женщину госпитализировали. После прохождения лечения ее отправили следственный изолятор, где находится и сейчас. Расследование собрало достаточную доказательную базу, и теперь суд определит меру наказания.