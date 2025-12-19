Дело о брошенном младенце в парадной во Всеволожске передано в суд

Сама подозреваемая была задержана. При этом выяснилось, что она сама нуждалась в срочной помощи — у нее диагностировали внутреннее кровотечение, и женщину госпитализировали. После прохождения лечения ее отправили следственный изолятор, где находится и сейчас. Расследование собрало достаточную доказательную базу, и теперь суд определит меру наказания.