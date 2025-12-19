Рабочий упал в шахту на строящейся станции «Юго-Западная» в Петербурге

В Санкт-Петербурге при строительстве станции метро «Юго-Западная» пострадал рабочий. Мужчина упал в шахту.
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западную Гострудинспекцию, инцидент произошел в 3 часа ночи 19 декабря. Скорую помощь вызвали на улицу Маршала Казакова. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Строительство станций метро считается работой повышенной опасности. По предварительным данным надзорного ведомства, на площадке не организовали должным образом процесс.
В «Метрострое» рассказали, что специалист упал с высоты 6 метров. У него диагностировали перелом ноги и ребра.