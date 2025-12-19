Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму растет заболеваемость бешенством из-за нападений диких животных

В Крыму зафиксирован рост заболеваемости бешенством в связи с зафиксированными нападениями зараженных животных.

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства в связи с участившимися нападениями зараженных диких животных — волков и лис — на людей и домашний скот. Об этом заявил председатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

Инциденты происходят даже в жилых зонах.

Иванов предупредил, что подкармливание диких животных привлекает их в населенные пункты и значительно повышает риск заражения бешенством.

Ранее мы писали, что в Севастополе в Терновском муниципальном округе объявлен карантин по бешенству животных после нападения дикой куницы на местного жителя. По информации ветеринарной службы, инцидент произошел в районе села Родное: ночью через приоткрытое окно в дом проникла куница и напала на хозяина. Утром животное было найдено погибшим во дворе, его доставили в лабораторию, где подтвердился диагноз «бешенство».