В Крыму растет заболеваемость бешенством из-за нападений диких животных

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства в связи с участившимися нападениями зараженных диких животных — волков и лис — на людей и домашний скот. Об этом заявил председатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов.
Инциденты происходят даже в жилых зонах.
Иванов предупредил, что подкармливание диких животных привлекает их в населенные пункты и значительно повышает риск заражения бешенством.
Ранее мы писали, что в Севастополе в Терновском муниципальном округе объявлен карантин по бешенству животных после нападения дикой куницы на местного жителя. По информации ветеринарной службы, инцидент произошел в районе села Родное: ночью через приоткрытое окно в дом проникла куница и напала на хозяина. Утром животное было найдено погибшим во дворе, его доставили в лабораторию, где подтвердился диагноз «бешенство».