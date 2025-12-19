В Башкирии опубликовали график работы поликлиник на новогодние каникулы

Женские консультации будут открыты в те же рабочие дни — 31 декабря и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января. УЗИ-скрининг для беременных запланирован на 2, 5, 6 и 9 января. А более детальная УЗИ-диагностика при выявлении возможных патологий у плода с проведением врачебных консилиумов будет доступна 2, 5 и 9 января.