В Башкирии опубликовали график работы поликлиник на новогодние каникулы

В Башкирии утвержден график работы амбулаторий и поликлиник на период длинных новогодних праздников — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Согласно расписанию, поликлиническое звено будет работать 31 декабря, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января. В эти дни прием пациентов будет вестись с 08:00 до 17:00, а вызовы врачей на дом принимаются до 16:00. Полными выходными днями станут 1, 4, 7 и 11 января.
Пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ или COVID-19 смогут обратиться в специальные фильтр-боксы в рабочие дни также с 8:00 до 17:00.
Плановые профилактические осмотры и диспансеризация будут проводиться 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января.
Женские консультации будут открыты в те же рабочие дни — 31 декабря и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января. УЗИ-скрининг для беременных запланирован на 2, 5, 6 и 9 января. А более детальная УЗИ-диагностика при выявлении возможных патологий у плода с проведением врачебных консилиумов будет доступна 2, 5 и 9 января.
Кроме того, в праздничный период продолжится важное обследование новорожденных — неонатальный скрининг. Его проведут 2, 4, 6, 8 и 10 января.
