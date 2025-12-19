Смертельная авария в Молдове: Автомобиль вылетел в кювет — водитель погиб еще до приезда скорой

Трагедия произошла 19 декабря на объездной дороге села села Копчак Чадыр-Лунгского района.
27-летний водитель потерял управление над автомобилем, после чего машина вылетела в кювет.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — водитель скончался на месте до приезда медиков.
