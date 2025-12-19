В Перми осудили заказчика и пособника убийства бизнесмена Лукова, которого расстреляли на рынке

«Бизнес-партнер (Шардаков — Прим. ред.) потерпевшего (Лукова) решил его убить, чтобы получить контроль над его бизнесом и распределением доходов от всей его коммерческой деятельности, а также пресечь законные действия по оспариванию в суде сделки и в будущем не лишиться доли в праве собственности на одно из помещений в Перми. С этой целью фигурант предложил своему знакомому (Андрею Широкову — Прим. ред.) за вознаграждение организовать убийство предпринимателя, на что последний согласился», — рассказали о мотивах преступления в СУ СКР по Пермскому краю.