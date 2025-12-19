Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми осудили заказчика и пособника убийства бизнесмена Лукова, которого расстреляли на рынке

ПЕРМЬ, 19 декабря, ФедералПресс. В Пермском краевом суде огласили приговор двум обвиняемым по делу о заказном убийстве предпринимателя Александра Лукова, который был расстрелян на территории его рынка в микрорайоне Молодежный. Руслана Шардакова, который был партнером Лукова и по версии гособвинения выступил заказчиком, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Андрей Широков, признанный виновным в пособничестве, получил 17 лет.

Источник: Freepik

«Бизнес-партнер (Шардаков — Прим. ред.) потерпевшего (Лукова) решил его убить, чтобы получить контроль над его бизнесом и распределением доходов от всей его коммерческой деятельности, а также пресечь законные действия по оспариванию в суде сделки и в будущем не лишиться доли в праве собственности на одно из помещений в Перми. С этой целью фигурант предложил своему знакомому (Андрею Широкову — Прим. ред.) за вознаграждение организовать убийство предпринимателя, на что последний согласился», — рассказали о мотивах преступления в СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, Широков подыскал для совершения убийства бизнесмена исполнителя, для обеспечения которого средствами связи и другими необходимыми материалами привлек своего сына (Романа Широков — Прим. ред.), пообещав им деньги.

Вечером 5 октября 2023 года исполнитель застрелил Лукова на территории мини-рынка в микрорайоне Молодежный. Как уточнили в краевой прокуратуре, злоумышленник выстрелил четыре раза в жертву: сначала в кафе, а потом добил на улице.

Отметим, что исполнитель заказного убийства до сих пор не найден. А Роман Широков во время расследования дела заключил контракт с Минобороны и летом этого года погиб на СВО.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Руслан Шардаков и Андрей Широков свою вину не признали.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал об этом резонансном убийстве. Также «ФедералПресс» публиковал приметы и фото непосредственного исполнителя, который до сих пор не установлен. Дело в отношении него находится в отдельном производстве.