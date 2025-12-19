В Перми осудили заказчика и пособника убийства бизнесмена Лукова, которого расстреляли на рынке

«Бизнес-партнер (Шардаков — Прим. ред.) потерпевшего (Лукова) решил его убить, чтобы получить контроль над его бизнесом и распределением доходов от всей его коммерческой деятельности, а также пресечь законные действия по оспариванию в суде сделки и в будущем не лишиться доли в праве собственности на одно из помещений в Перми. С этой целью фигурант предложил своему знакомому (Андрею Широкову — Прим. ред.) за вознаграждение организовать убийство предпринимателя, на что последний согласился», — рассказали о мотивах преступления в СУ СКР по Пермскому краю.
Как сообщили в ведомстве, Широков подыскал для совершения убийства бизнесмена исполнителя, для обеспечения которого средствами связи и другими необходимыми материалами привлек своего сына (Романа Широков — Прим. ред.), пообещав им деньги.
Вечером 5 октября 2023 года исполнитель застрелил Лукова на территории мини-рынка в микрорайоне Молодежный. Как уточнили в краевой прокуратуре, злоумышленник выстрелил четыре раза в жертву: сначала в кафе, а потом добил на улице.
Отметим, что исполнитель заказного убийства до сих пор не найден. А Роман Широков во время расследования дела заключил контракт с Минобороны и летом этого года погиб на СВО.
Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Руслан Шардаков и Андрей Широков свою вину не признали.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал об этом резонансном убийстве. Также «ФедералПресс» публиковал приметы и фото непосредственного исполнителя, который до сих пор не установлен. Дело в отношении него находится в отдельном производстве.