Пермская пенсионерка не смогла вернуть квартиру, проданную под воздействием мошенников

Похожие дела рассматривались в 2024—2025 годах и в других районах Перми: два в Индустриальном и одно в Дзержинском. Продавцы утверждали, что действовали под влиянием мошенников, и пытались добиться отмены сделок через суд. Одну из них заключила преподавательница пермского вуза, кандидат экономических наук, которая продала обе свои квартиры и отдала деньги незнакомцам. Все четыре пермских дела дошли до Верховного суда, однако иски были отклонены.