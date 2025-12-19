Ричмонд
Исчезнувшего на работе мужчину с усами ищут больше недели в Перми

Он исчез 12 декабря.

Источник: Соцсети

Мужчина с усами, исчезнувший на работе, разыскивается больше недели в Перми, сообщает отряд «ПрикамьеПоиск».

Как рассказывает организация, 64-летний Владимир Кутузов исчез в Орджоникидзевском районе краевой столицы. 12 декабря мужчина находился на работе и загадочно пропал. На протяжении недели местонахождение пропавшего пермяка остаётся неизвестно. Через несколько дней после его пропажи волонтёры подключились к поиску и опубликовали ориентировку с его описанием.

Рост Владимира составляет около 170 сантиметров, у него седые волосы и голубые глаза. Мужчина также носит усы. В день своей пропажи пермяк был одет в чёрную шапку, тёмно-синюю куртку с серыми вставками и полосами оранжевого цвета. На ногах у него были тёмные штаны и сапоги цвета хаки с чехлами.

Уточняется, что на левой руке прикамец носит смарт-часы с чёрным ремешком.

Все, кому известно о местонахождении мужчины, могут сообщить об этом по телефонам 8 922 34567 02 или 112.