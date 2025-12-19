Исчезнувшего на работе мужчину с усами ищут больше недели в Перми

Рост Владимира составляет около 170 сантиметров, у него седые волосы и голубые глаза. Мужчина также носит усы. В день своей пропажи пермяк был одет в чёрную шапку, тёмно-синюю куртку с серыми вставками и полосами оранжевого цвета. На ногах у него были тёмные штаны и сапоги цвета хаки с чехлами.