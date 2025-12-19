В Стерлитамаке задержан подозреваемый в краже денег со счета спящего друга

На следующее утро гость, проверив баланс через мобильное приложение, обнаружил снятие крупной суммы. Его приятель уверял, что карта потерялась. Полицейские, изучив записи с камер магазина, установили, что вором является именно 34-летний мужчина. Оказалось, что у него уже была судимость за кражу. В ходе допроса он признался, что снял деньги и потратил их на себя.