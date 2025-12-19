В Стерлитамаке задержан подозреваемый в краже денег со счета спящего друга

В полицию Стерлитамака обратился 39-летний житель села Киргиз-Мияки. Он сообщил, что у него с банковской карты пропали 60 тысяч рублей.
Как выяснили правоохранители, мужчина приехал в гости к своему знакомому. Во время совместного распития спиртного хозяин попросил гостя сходить в магазин и дал ему свою карту, назвав пин-код. Однако вернувшись, приятель не отдал карту обратно, а продолжил выпивать.
На следующее утро гость, проверив баланс через мобильное приложение, обнаружил снятие крупной суммы. Его приятель уверял, что карта потерялась. Полицейские, изучив записи с камер магазина, установили, что вором является именно 34-летний мужчина. Оказалось, что у него уже была судимость за кражу. В ходе допроса он признался, что снял деньги и потратил их на себя.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества. За это преступление закон предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
