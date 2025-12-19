В Таганроге произошла детонация обломков БПЛА, пострадали дома

В Таганроге, между домами в 10-м переулке, произошла детонация обломков БПЛА. Оказались повреждены дома, сообщила днем 19 декабря глава города Светлана Камбулова.
— В результате детонации повреждено пять частных домов. Никто из людей не пострадал, — прокомментировала Светлана Камбулова.
Глава города выехала на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.
На месте также продолжает работать комиссия по оценке ущерба. Помощь в оформлении заявлений на выплаты людям оказывают специалисты управления ГО и ЧС.
Светлана Камбулова попросила таганрожцев сразу же сообщать о найденных обломках БПЛА. К таким местам нельзя приближаться, это опасно для жизни. Нужно отойти на расстояние от места падения и позвонить по номеру «112».
Напомним, ранее после ночной атаки на город уже фиксировлаи повреждение частных домов. Локальный режим ЧС был расширен.
