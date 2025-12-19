Ричмонд
+14°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге произошла детонация обломков БПЛА, пострадали дома

В 10-м переулке в Таганроге произошла детонация обломков БПЛА, на место выехала глава города.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге, между домами в 10-м переулке, произошла детонация обломков БПЛА. Оказались повреждены дома, сообщила днем 19 декабря глава города Светлана Камбулова.

— В результате детонации повреждено пять частных домов. Никто из людей не пострадал, — прокомментировала Светлана Камбулова.

Глава города выехала на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

На месте также продолжает работать комиссия по оценке ущерба. Помощь в оформлении заявлений на выплаты людям оказывают специалисты управления ГО и ЧС.

Светлана Камбулова попросила таганрожцев сразу же сообщать о найденных обломках БПЛА. К таким местам нельзя приближаться, это опасно для жизни. Нужно отойти на расстояние от места падения и позвонить по номеру «112».

Напомним, ранее после ночной атаки на город уже фиксировлаи повреждение частных домов. Локальный режим ЧС был расширен.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше