Житель Татарстана случайно убил женщину дверью

В Арском районе Татарстана 52 летний мужчина по неосторожности лишил жизни свою сожительницу. История, начавшаяся как обычная бытовая ссора, обернулась непоправимой трагедией.
Все произошло 11 марта 2025 года в частном доме на улице Мостовой. Между сожителями разгорелся словесный конфликт — то, что случается, увы, во многих семьях. Но в этот раз ссора приняла чудовищный оборот. В пылу раздражения мужчина с силой толкнул дверь спальни. За ней в этот момент стояла женщина. Тяжелое полотно двери с размаху ударило ее по лицу — хлынула кровь. Пострадавшая, видимо, не осознавая всей серьезности травмы, лишь умылась и легла спать.
На следующее утро мужчина обнаружил свою сожительницу мертвой. Шокирующий финал банальной, казалось бы, бытовой перепалки. Судебно-медицинская экспертиза дала безжалостно чёткий ответ: именно травма, полученная от удара дверью, нанесла непоправимый вред здоровью и стала причиной смерти.
Суд признал мужчину виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Наказание — 1 год ограничения свободы.