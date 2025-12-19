Житель Татарстана случайно убил женщину дверью

Все произошло 11 марта 2025 года в частном доме на улице Мостовой. Между сожителями разгорелся словесный конфликт — то, что случается, увы, во многих семьях. Но в этот раз ссора приняла чудовищный оборот. В пылу раздражения мужчина с силой толкнул дверь спальни. За ней в этот момент стояла женщина. Тяжелое полотно двери с размаху ударило ее по лицу — хлынула кровь. Пострадавшая, видимо, не осознавая всей серьезности травмы, лишь умылась и легла спать.