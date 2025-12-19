Мазутная катастрофа у берегов Кубани унесла жизни 688 дельфинов

Прошел год с момента аварии танкеров, которая привела к масштабному загрязнению Черного моря у побережья Краснодарского края. Надежды на то, что экологической катастрофы удастся избежать, не оправдались. Как сообщает научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» в своем Telegram-канале (18+), этот инцидент стал одним из самых тяжелых для морской экосистемы региона за последние годы.
Специалисты отмечают, что полное влияние разлива нефтепродуктов на морскую среду и популяции животных все еще не ясно. С декабря прошлого года на кубанском побережье зафиксирована гибель 688 особей китообразных. Хотя этот показатель приблизился к максимальным значениям прошлых лет, формально он их не превысил. Экологи уточняют, что не все смерти можно напрямую связать с разливом мазута. Среди ключевых факторов также называют промысловый лов рыбы, случайный прилов, болезни из-за хронического загрязнения промышленными и сельскохозяйственными стоками, а также естественные причины.
При этом статистика демонстрирует резкий рост числа выбросов погибших животных в первый месяц после аварии. Также наблюдались ожидаемые сезонные пики и дополнительный всплеск в конце осени. По мнению экспертов, последствия такого масштабного загрязнения могут иметь отложенный характер. Они способны проявляться в течение нескольких лет через рост заболеваний, эпизоотий и снижение рождаемости из-за накопления токсинов в организмах.
Экологические организации высоко оценивают уровень общественной вовлеченности и поддержки. В ликвидации последствий и помощи животным участвовали волонтеры и специалисты, для которых приоритетом было сохранение природной среды. Экологи надеются, что популяции китообразных смогут адаптироваться, а работа по их защите и реабилитации будет активно продолжаться.