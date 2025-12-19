Мазутная катастрофа у берегов Кубани унесла жизни 688 дельфинов

Специалисты отмечают, что полное влияние разлива нефтепродуктов на морскую среду и популяции животных все еще не ясно. С декабря прошлого года на кубанском побережье зафиксирована гибель 688 особей китообразных. Хотя этот показатель приблизился к максимальным значениям прошлых лет, формально он их не превысил. Экологи уточняют, что не все смерти можно напрямую связать с разливом мазута. Среди ключевых факторов также называют промысловый лов рыбы, случайный прилов, болезни из-за хронического загрязнения промышленными и сельскохозяйственными стоками, а также естественные причины.