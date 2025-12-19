На стройках и предприятиях под Воронежем проверили более 500 мигрантов

В ходе рейда было проверено около 500 иностранных работников. По итогам мероприятий правоохранители выявили 13 административных правонарушений. Десять из них связаны с нарушением установленного порядка осуществления трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП РФ), еще три — с несоблюдением правил въезда, выезда или пребывания на территории Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ).