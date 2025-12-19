Бастрыкин требует доклад о закрытии школы-интерната в Большемурашкинском районе

С вопросом о реорганизации интерната к председателю СК обратилась жительница рабочего поселка в Нижегородской области. Школу для детей с ограниченными возможностями хотят присоединить к другому учреждению, где есть только начальное образование. Из-за этого дети с ОВЗ будут вынуждены добираться в учебные заведения, расположенные далеко от их домов. Кроме того, в других школах нет нужных специалистов.