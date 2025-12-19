Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

«В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля Kia получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В момент ДТП пострадавшая девочка перевозилась на заднем сидении иномарки в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия», — уточнили правоохранители.