Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в городской полиции.

Источник: Полиция Севастополя

ДТП произошло утром в пятницу на улице Колобова. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia под управлением 69-летней женщины-водителя и допустила аварию.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля Kia получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В момент ДТП пострадавшая девочка перевозилась на заднем сидении иномарки в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия», — уточнили правоохранители.

Отмечается, что водители были трезвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.