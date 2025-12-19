Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе

ДТП произошло утром в пятницу на улице Колобова. Предварительно установлено, что 47-летняя водитель автомобиля Toyota неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia под управлением 69-летней женщины-водителя и допустила аварию.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля Kia получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В момент ДТП пострадавшая девочка перевозилась на заднем сидении иномарки в детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия», — уточнили правоохранители.
Отмечается, что водители были трезвы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.