Полиция спустя 24 года нашла подозреваемого в насилии над девушкой в Петербурге

Более 20 лет понадобилось петербургской полиции, чтобы разыскать предполагаемого насильника. Еще в декабре 2000 года к правоохранителям обратилась 20-летняя девушка, на которую напал неизвестный. Его личность удалось установить только сейчас, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Как жаловалась полиции тогда еще молодая женщина, неизвестный напал на нее в парадной дома 29 по Загородному проспекту. После случившегося в полиции завели уголовное дело об изнасиловании. Но по горячим следам разыскать негодяя не удалось, предварительное следствие приостановили в сентябре 2001 года.
Дело вновь зашевелилось в декабре 2025, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.
— Полиция вышла на след предполагаемого насильника, им оказался 46-летний житель Ленобласти, — уточнили в ведомстве. — Его задержали в Киришах.
Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.