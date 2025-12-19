Полиция спустя 24 года нашла подозреваемого в насилии над девушкой в Петербурге

Как жаловалась полиции тогда еще молодая женщина, неизвестный напал на нее в парадной дома 29 по Загородному проспекту. После случившегося в полиции завели уголовное дело об изнасиловании. Но по горячим следам разыскать негодяя не удалось, предварительное следствие приостановили в сентябре 2001 года.