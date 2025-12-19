Ричмонд
Полиция спустя 24 года нашла подозреваемого в насилии над девушкой в Петербурге

Мужчина напал на незнакомку в парадной дома на Загородном проспекте.

Источник: Комсомольская правда

Более 20 лет понадобилось петербургской полиции, чтобы разыскать предполагаемого насильника. Еще в декабре 2000 года к правоохранителям обратилась 20-летняя девушка, на которую напал неизвестный. Его личность удалось установить только сейчас, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как жаловалась полиции тогда еще молодая женщина, неизвестный напал на нее в парадной дома 29 по Загородному проспекту. После случившегося в полиции завели уголовное дело об изнасиловании. Но по горячим следам разыскать негодяя не удалось, предварительное следствие приостановили в сентябре 2001 года.

Дело вновь зашевелилось в декабре 2025, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.

— Полиция вышла на след предполагаемого насильника, им оказался 46-летний житель Ленобласти, — уточнили в ведомстве. — Его задержали в Киришах.

Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.