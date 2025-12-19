185 человек погибли: МЧС Башкирии обнародовало статистику по пожарам

Сотрудники МЧС Башкирии и Госкомитета республики по ЧС провели совместное совещание с руководителями муниципальных штабов, на котором были обнародованы печальные итоги прошедшей недели. С 12 по 18 декабря в регионе произошло 108 пожаров, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести и двое погибли.
17 декабря в Уфе на улице Белозерской в результате пожара в жилом доме погибла 71-летняя пенсионерка, инвалид третьей группы. По словам соседки, женщина проживала одна и, предположительно, сушила одежду на включенном электрообогревателе.
В тот же день в другом уфимском многоквартирном доме на улице Карла Маркса при пожаре погиб 45-летний безработный мужчина. Его сестра сообщила, что он злоупотреблял алкоголем и курил в квартире.
По данным начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Павла Сабитова, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной 36 пожаров за неделю, неосторожное обращение с огнем — 35 случаев, а неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов — 25 случаев.
Всего с начала 2025 года на территории Башкирии зарегистрировано 7283 пожара, в которых погибли 185 человек и травмированы 200 человек. Наиболее частым местом возникновения огня остаются жилые дома, как многоквартирные, так и частные.
В преддверии новогодних праздников спасатели напоминают о правилах безопасности при украшении елки: выбирать изделия из огнеупорных материалов, не использовать гирлянды с поврежденной изоляцией, устанавливать дерево вдали от отопительных приборов и не включать одновременно более трех гирлянд в одну розетку. На ночь и при уходе из дома украшения с подсветкой необходимо отключать.
