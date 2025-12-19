185 человек погибли: МЧС Башкирии обнародовало статистику по пожарам

В преддверии новогодних праздников спасатели напоминают о правилах безопасности при украшении елки: выбирать изделия из огнеупорных материалов, не использовать гирлянды с поврежденной изоляцией, устанавливать дерево вдали от отопительных приборов и не включать одновременно более трех гирлянд в одну розетку. На ночь и при уходе из дома украшения с подсветкой необходимо отключать.