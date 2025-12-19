«Четыре человека погибли, еще двое — в больнице». Глава ГАИ Беларуси выехал на место смертельной аварии под Слонимом

В Слонимском районе в смертельной аварии погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. О произошедшем ДТП сообщили в пресс-службе МВД.
Жесткое ДТП произошло на территории Слонимского района 19 декабря. Предварительно установлено, что на закруглении трассы лоб в лоб столкнулись легковые «Фольксваген» и «Ауди».
Легковушки столкнулись на скруглении дороги. Фото: МВД.
На месте аварии погибли четыре человека, их личности еще устанавливаются правоохранителями. Еще двух человек с места аварии доставили в ближайшую больницу.
В МВД также сообщили, что на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следователи. Кроме того, министр внутренних дел Иван Кубраков поручил направиться на место трагедии начальнику Госавтоинспекции МВД Виктору Ротченкову.
