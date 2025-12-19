Обвиняемому в попытке покушения на журналиста Соловьева дали пожизненный срок

«Окончательно назначить Пронскому наказание в виде пожизненного лишения свободы», — цитирует судью 2-го Западного окружного военного суда РИА Новости.
Первые десять лет осуждённый будет отбывать в тюрьме, остальную часть — в колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что фигуранты дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьёва рассуждали о попытке убить его отравленной пиццей.
В апреле 2022 года ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.