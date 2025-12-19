Насыпь для размещения тяжелой техники готовят у пострадавшей после ЧП многоэтажки в Гомеле

«На протяжении двух суток около дома работает строительная техника, которая возводит насыпь и площадку. Все это потребуется для размещения специальной строительной техники, которая будет разбирать торец аварийного здания», — отметил заместитель генерального директора по строительству ОАО «Гомельский ДСК» Владимир Фалейчик.
Круглосуточно работает техника не только Гомельского ДСК: помогают организации всего города. «Здесь же работают порядка 22 механизаторов и 30 человек сопутствующего персонала», — уточнили в горисполкоме.
После разбора деформированных конструкций специалисты обследуют состояние строения и помещений, дадут заключение и предложения либо по усилению конструкций и их восстановлению, либо по сносу до определенной оси пострадавшего подъезда.
Как сообщалось, 17 декабря в областном центре на ул. Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.