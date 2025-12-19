Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Насыпь для размещения тяжелой техники готовят у пострадавшей после ЧП многоэтажки в Гомеле

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на ул. Косарева у поврежденного при чрезвычайной ситуации дома круглосуточно работает техника строительных организаций города — в ближайшие дни предстоит разобрать торцевую часть дома, и для размещения тяжелой техники на специальной площадке готовят земляную насыпь. Об этом рассказали БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Источник: БЕЛТА

«На протяжении двух суток около дома работает строительная техника, которая возводит насыпь и площадку. Все это потребуется для размещения специальной строительной техники, которая будет разбирать торец аварийного здания», — отметил заместитель генерального директора по строительству ОАО «Гомельский ДСК» Владимир Фалейчик.

Круглосуточно работает техника не только Гомельского ДСК: помогают организации всего города. «Здесь же работают порядка 22 механизаторов и 30 человек сопутствующего персонала», — уточнили в горисполкоме.

После разбора деформированных конструкций специалисты обследуют состояние строения и помещений, дадут заключение и предложения либо по усилению конструкций и их восстановлению, либо по сносу до определенной оси пострадавшего подъезда.

Как сообщалось, 17 декабря в областном центре на ул. Косарева обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. По предварительным данным, обрушение произошло в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.