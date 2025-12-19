Насыпь для размещения тяжелой техники готовят у пострадавшей после ЧП многоэтажки в Гомеле

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на ул. Косарева у поврежденного при чрезвычайной ситуации дома круглосуточно работает техника строительных организаций города — в ближайшие дни предстоит разобрать торцевую часть дома, и для размещения тяжелой техники на специальной площадке готовят земляную насыпь. Об этом рассказали БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.