После аварии на ТЭЦ-2 в Ростове сделают перерасчет платы за отопление

Спустя почти четыре дня после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону приняли решение о перерасчете платы за отопление. Эту информацию сегодня, 19 декабря, подтвердили в компании ООО «Ростовские тепловые сети».
— В январе 2026 года потребителям направят платежные документы с учетом перерасчета в связи с недопоставкой коммунального ресурса за декабрь 2025 года, — сообщает ресурсоснабжающая компания.
При этом отмечают, что «предварительные квитанции были направлены потребителям начиная с 14 декабря для возможности оплаты услуг до наступления Нового года».
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
Накануне на объекте побывал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона потребовал срочно отозвать квитанции с начисленной платой за тепло, которого люди не получили, а также сделать перерасчет.
Также донской глава указал на степень износа оборудования ТЭЦ и поручил составить четкий алгоритм взаимодействия между РТС и УК.