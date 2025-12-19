Ричмонд
После аварии на ТЭЦ-2 в Ростове сделают перерасчет платы за отопление

Жителям Ростова, пострадавшим из-за отсутствия отопления, сделают перерасчет платы.

Источник: Комсомольская правда

Спустя почти четыре дня после аварии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону приняли решение о перерасчете платы за отопление. Эту информацию сегодня, 19 декабря, подтвердили в компании ООО «Ростовские тепловые сети».

— В январе 2026 года потребителям направят платежные документы с учетом перерасчета в связи с недопоставкой коммунального ресурса за декабрь 2025 года, — сообщает ресурсоснабжающая компания.

При этом отмечают, что «предварительные квитанции были направлены потребителям начиная с 14 декабря для возможности оплаты услуг до наступления Нового года».

Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.

Накануне на объекте побывал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона потребовал срочно отозвать квитанции с начисленной платой за тепло, которого люди не получили, а также сделать перерасчет.

Также донской глава указал на степень износа оборудования ТЭЦ и поручил составить четкий алгоритм взаимодействия между РТС и УК.

