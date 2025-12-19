Ричмонд
В Воронеже суд вынес приговор матери, бросившей 3-летнюю дочь умирать

Девушку отправили в колонию общего режима на 8,5 лет.

Мать, которая на три дня бросила трёхлетнюю дочь в квартире без еды и воды, отправили в колонию общего режима на 8,5 лет. Её признали виновной в покушении на убийство ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 19 декабря.

Напомним, что всё произошло в апреле. 20-летняя мать заперла дочь в квартире на улице Героев Стратосферы и ушла отдыхать. На третий день малышка взобралась на подоконник и стала звать на помощь. Прохожие, увидев ребёнка, вызвали полицию, и истощённую девочку доставили в больницу. Позже малышка находилась в Рамонском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В начале ноября девочка обрела новую семью.