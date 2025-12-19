В Воронеже суд вынес приговор матери, бросившей 3-летнюю дочь умирать

Напомним, что всё произошло в апреле. 20-летняя мать заперла дочь в квартире на улице Героев Стратосферы и ушла отдыхать. На третий день малышка взобралась на подоконник и стала звать на помощь. Прохожие, увидев ребёнка, вызвали полицию, и истощённую девочку доставили в больницу. Позже малышка находилась в Рамонском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.