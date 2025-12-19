Воронежская полиция раскрыла многоэпизодный фишинг

Следственное управление УМВД России по Воронежу завершило расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Брянской области. Мужчина обвиняется в совершении серии мошенничеств, направленных на продавцов популярных онлайн-площадок. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, злоумышленник действовал по классической фишинговой схеме. Под вымышленным именем он выходил на связь с людьми, разместившими объявления о продаже товаров, и предлагал удобную «курьерскую доставку». Для ее оформления он переводил общение в мессенджер и отправлял продавцам специально созданную фишинговую ссылку.
Эта ссылка вела на сайт-двойник, имитирующий интерфейс реальной службы доставки. Ничего не подозревающие потерпевшие вводили там данные своих банковских карт и одноразовые SMS-коды для подтверждения. Этой информации оказывалось достаточно, чтобы мошенники моментально списывали деньги со счетов.
В ходе расследования полицейским удалось документально подтвердить 16 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 500 тысяч рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину и в рамках досудебного соглашения возместил весь причиненный материальный ущерб. Теперь его ждет судебное разбирательство, где будет определена мера наказания.