В Москве арестовали высокопоставленных чиновников из Волгограда

В Москве арестовали троих чиновников из Волгограда. Речь идет о главе комитета природных ресурсов Волгоградской области Алексее Сивокозе и еще двух чиновницах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на данные суда.
Всех троих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. По этой статье им может грозить до 10 лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы отправил чиновников в СИЗО 17 и 18 декабря.
По предварительным данным, задержание провели московские силовики в рамках одного уголовного дела. Предположительно, оно связано с реализацией экологических проектов в Волгоградской области. Известно, что одна фигурантка ранее работала в комитете природных ресурсов под руководством Сивокоза. Сам Алексей Сивокоз возглавил ведомство в 2022 году, а до этого долгое время курировал сферу ЖКХ в регионе. Расследование продолжается.