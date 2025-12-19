Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали высокопоставленных чиновников из Волгограда

Главу комитета экологии Волгоградской области и еще двух чиновниц подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

В Москве арестовали троих чиновников из Волгограда. Речь идет о главе комитета природных ресурсов Волгоградской области Алексее Сивокозе и еще двух чиновницах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на данные суда.

Всех троих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. По этой статье им может грозить до 10 лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы отправил чиновников в СИЗО 17 и 18 декабря.

По предварительным данным, задержание провели московские силовики в рамках одного уголовного дела. Предположительно, оно связано с реализацией экологических проектов в Волгоградской области. Известно, что одна фигурантка ранее работала в комитете природных ресурсов под руководством Сивокоза. Сам Алексей Сивокоз возглавил ведомство в 2022 году, а до этого долгое время курировал сферу ЖКХ в регионе. Расследование продолжается.