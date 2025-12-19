В Москве арестовали высокопоставленных чиновников из Волгограда

По предварительным данным, задержание провели московские силовики в рамках одного уголовного дела. Предположительно, оно связано с реализацией экологических проектов в Волгоградской области. Известно, что одна фигурантка ранее работала в комитете природных ресурсов под руководством Сивокоза. Сам Алексей Сивокоз возглавил ведомство в 2022 году, а до этого долгое время курировал сферу ЖКХ в регионе. Расследование продолжается.