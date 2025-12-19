Бастрыкин потребовал доклад по жалобе матери инвалида из Зеленодольска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль обращение жительницы Зеленодольска о нарушении прав ее 17-летнего сына, являющегося инвалидом-колясочником. Подросток проживает в многоквартирном доме на улице Загородной, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы пандусами.
Мать ребенка вынуждена ежедневно переносить сына и его кресло-коляску на руках. Многочисленные обращения семьи в различные инстанции с требованием предоставить доступную среду либо установить пандус, либо выделить другое жилье остались безрезультатными.
По факту бездействия должностных лиц в СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль центрального аппарата ведомства.