Бастрыкин потребовал доклад по жалобе матери инвалида из Зеленодольска

Дело в том, что лестничные марши и входная группа дома семьи не оборудованы пандусами.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль обращение жительницы Зеленодольска о нарушении прав ее 17-летнего сына, являющегося инвалидом-колясочником. Подросток проживает в многоквартирном доме на улице Загородной, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы пандусами.

Мать ребенка вынуждена ежедневно переносить сына и его кресло-коляску на руках. Многочисленные обращения семьи в различные инстанции с требованием предоставить доступную среду либо установить пандус, либо выделить другое жилье остались безрезультатными.

По факту бездействия должностных лиц в СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль центрального аппарата ведомства.