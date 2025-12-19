На Кубани воспитательницу, истязавшую детей, осудили на 3 года

Суд признал Андриянову виновной по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 (истязание двух и более несовершеннолетних лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Помимо лишения свободы ей запретили заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на два года. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.