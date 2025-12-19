Водитель грузового автомобиля погиб в ДТП на Северном объезде Ростова

На Северном объезде Ростова-на-Дону 31-летний водитель грузового автомобиля «ФАВ» (FAW) погиб после столкновения с машиной дорожной службы. Об этом 19 декабря сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла около 7:10 утра в Мясниковском районе. Предварительно, мужчина за рулем «ФАВ» (FAW) не выдержал безопасную скорость и наехал на «Шакман», стоящий у металлического ограждения. На дорожной технике в тот момент работали маячки — транспорт прикрывал другой автомобиль с неисправностью.
На месте происшествия, кроме сотрудников Госавтоинспекции, также побывали следователи МВД. Проводятся следственно-оперативные действия.
Водителям напоминают: на дорогах необходимо быть осторожными, нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.