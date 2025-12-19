Водитель грузового автомобиля погиб в ДТП на Северном объезде Ростова

По данным ведомства, авария произошла около 7:10 утра в Мясниковском районе. Предварительно, мужчина за рулем «ФАВ» (FAW) не выдержал безопасную скорость и наехал на «Шакман», стоящий у металлического ограждения. На дорожной технике в тот момент работали маячки — транспорт прикрывал другой автомобиль с неисправностью.