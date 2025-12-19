Глава СК поручил повторно расследовать нарушение жилищных прав ростовчанки

В 2020 году строение признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. Тогда же заявительницу поставили на учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Несмотря на вступившее в силу в 2025 году судебное решение, благоустроенное жилье гражданке до сих пор не предоставили. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.