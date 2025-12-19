В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

«Предварительно установлено, что сегодня, 19 декабря 2025, на автодороге Советское шоссе автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, осуществляющим поворот налево по стрелке светофора в сторону поселка “Элитный”. В результате ДТП погибло шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал прокурор Новосибирского района Александр Феофанов», — говорится в сообщении.