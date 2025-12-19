Ричмонд
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

НОВОСИБИРСК, 19 дек — РИА Новости. Двое детей оказались в числе шести погибших в дорожной аварии в Новосибирске, где столкнулись Toyota и внедорожник Mercedes, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Ранее в ГУ МВД сообщили, что на Советском шоссе в Новосибирске в ДТП погибли шесть человек. Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Ipsum и Mercedes.

«Предварительно установлено, что сегодня, 19 декабря 2025, на автодороге Советское шоссе автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, осуществляющим поворот налево по стрелке светофора в сторону поселка “Элитный”. В результате ДТП погибло шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. На место выехал прокурор Новосибирского района Александр Феофанов», — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Александр Бабенков сообщил, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в прямом направлении совершил столкновение с автомобилем Toyota, который совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора.

«На месте происшествия шесть человек скончались до приезда “скорой помощи”, — сказал он.