В Иркутске таможенники задержали иностранца, который перевозил 3,5 кг нефрита

Нарушитель пояснил, что минералы он купил для личных целей и хотел вывезти их в Китай. Экспертиза подтвердила, что изъятый камень — это необработанный нефрит, и его вывоз для личных нужд за пределы ЕАЭС запрещен. По данному факту заведено административное дело за нарушение запрета. Иностранцу грозит штраф и конфискация минералов.