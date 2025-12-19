В Иркутске таможенники задержали иностранца, который перевозил 3,5 кг нефрита

В аэропорту Иркутска таможенники задержали мужчину, который пытался перевезти в чемодане почти 3,5 килограмма нефрита. С ценным грузом иностранец направлялся в Пекин. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе таможни.
— Пассажир проходил «зеленый» коридор. При помощи рентген-машины в багаже иностранца инспекторы обнаружили восемь зеленых камней прямоугольной формы, — уточнили в ведомстве.
Нарушитель пояснил, что минералы он купил для личных целей и хотел вывезти их в Китай. Экспертиза подтвердила, что изъятый камень — это необработанный нефрит, и его вывоз для личных нужд за пределы ЕАЭС запрещен. По данному факту заведено административное дело за нарушение запрета. Иностранцу грозит штраф и конфискация минералов.
