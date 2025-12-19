Ричмонд
Воронежского доцента обманули на 2 млн рублей на фальшивой бирже

Полиция возбудила уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Крупная сумма стала добычей кибермошенников в Новоусманском районе Воронежской области. Жертвой финансовых аферистов оказалась 43-летняя местная жительница, доцент.

По данным полиции, женщине в одном из мессенджеров написал неизвестный, представившийся брокером. Он предложил выгодно инвестировать средства через специальное приложение. Поверив ему, доцент в течение месяца переводила деньги, полагая, что вкладывает их в реальные финансовые инструменты.

Когда она попыталась вывести свои «вложения», выяснилось, что приложение было фальшивым, а все переведенные средства — более 2 миллионов рублей — исчезли. Связь с «брокером» прервалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, предлагающим «гарантированный» доход в интернете.