Донские саперы уничтожили немецкую бомбу времен ВОВ

Представители ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что с начала 2025 года в регионе выявили около 300 боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Больше всего взрывчатых предметов нашли при раскопках в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах.