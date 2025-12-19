Ричмонд
Донские саперы уничтожили немецкую бомбу времен ВОВ

Специалисты МЧС Ростовской области уничтожили немецкую авиационную бомбу SC-50 военного времени, которую местные жители обнаружили возле хутора Арпачин Багаевского района 17 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По информации ведомства, жители населенного пункта обнаружили опасную находку и сразу же вызвали экспертов. Прибывшие саперы установили, что снаряд представляет серьезную опасность. Взрывчатое устройство транспортировали в безопасное место и ликвидировали методом контролируемого подрыва с соблюдением всех требований безопасности.

Представители ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что с начала 2025 года в регионе выявили около 300 боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Больше всего взрывчатых предметов нашли при раскопках в Ростове-на-Дону, Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах.