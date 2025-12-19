Ричмонд
Глава СК поручил повторно завести дело из-за аварийного дома в Ростове

Ростовчанка не получила жилье взамен аварийного, ситуация вновь привлекла внимание СК.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будет повторно возбуждено уголовное дело, связанное с нарушением прав жительницы Ростова-на-Дону. Об этом распорядился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ситуацию подтвердили в информационном центре федерального СК.

Речь идет о жительнице дома на улице Башкирской в Ростове. У здания 1950 года постройки, по словам женщины, деформирован фундамент, есть трещины, обрушиваются потолочные перекрытия, также частично разрушена кровля, из-за чего помещения затапливаются.

В 2020 году строение признали аварийным. В том же году ростовчанку поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Несмотря на это, а также на решение суда, благоустроенное жилье женщине все еще не предоставили.

Ранее в связи с ситуацией уже возбуждалось дело. Однако известно, что позже оно было отменено. Следователи обжаловали решение, но после этого изменений не последовало.

На данный момент в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка. Исполнение поручения председателя СК России Александра Бастрыкина взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

