Подросток-электросамокатчик сбил уфимку и скрылся: произошедшим заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании наезда электросамоката на жительницу Уфы. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для внимания главы СК послужила информация, распространившаяся в социальных сетях. Согласно ей, в минувшем августе несовершеннолетний водитель арендованного электросамоката сбил женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, но ее обращения в различные инстанции долгое время не давали результата, а виновник не был привлечен к ответственности.
Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Следком.
