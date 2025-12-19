СКР возбудил уголовное дело после жалобы уральца Путину на нехватку лекарств

Сегодня на прямой линии с Владимиром Путиным житель Краснотурьинска Дмитрий Отставный пожаловался президенту на нехватку препаратов. Он рассказал, что выдача льготных лекарств пациентам после перенесенных операций прекратилась с ноября текущего года.
Владимир Путин согласился с тем, что такая проблема есть во многих регионах. «Те случаи, о которых я читал в обращениях, заключаются в должной организации этой работы на местах в регионах, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов по распределению этих лекарств в аптечные сети», — сказал господин Путин.
Президент уверил гражданина, что обратит внимание на происходящее.
Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» началась с 12:00 по московскому времени. Прием обращений от людей начали 4 декабря до окончания эфира. К 11:00 по московскому времени на прямую линию поступило более 2,5 млн обращений — больше, чем в 2024 году. В пятерку регионов-лидеров по числу вопросов к главе государства от жителей вошла Свердловская область.