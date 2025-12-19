Ричмонд
В караоке-баре в Севастополе мужчина сломал другу череп: ему дали условный срок

В караоке-баре в Севастополе мужчина сломал другу череп и получил 2 года условно.

Источник: пресс-службы прокуратуры Севастополя

В Севастополе 42-летнего местного жителя признали виновным в том, что он ударил друга, а тот получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел 10 августа. Около 5.30 севастополец находился с другом в караоке-баре в центре Севастополя. Товарищ горожанина стал конфликтовать с другими посетителями. Фигурант пытался успокоить друга, но тот не унимался.

«В итоге осужденный нанес ему сильный удар в область лица, последствием которого стала открытая черепно-мозговая травма», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве было возбуждено уголовное дело. Мужчина извинился перед другом. Кроме того, севастополец ранее оказывал пострадавшему помощь в ходе лечения и реабилитации. Ленинский районный суд признал горожанина виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили четырехлетний испытательный срок.