В Ростовской области инженера энергокомпании заподозрили в получении взятки

Задержали с поличным: в отношении инженера донской энергокомпании завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали инженера группы по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Сотрудника энергокомпании заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Предварительно, подозреваемого поймали с поличным. По данным следствия, инженер «вместе с иными должностными лицами» вымогал у предпринимателей деньги за занижение фактических показателей учета энергоресурса.

Возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ситуации сейчас разбираются следователи.

