В Ростовской области инженера энергокомпании заподозрили в получении взятки

В Ростовской области задержали инженера группы по учету электроэнергии филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Сотрудника энергокомпании заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Предварительно, подозреваемого поймали с поличным. По данным следствия, инженер «вместе с иными должностными лицами» вымогал у предпринимателей деньги за занижение фактических показателей учета энергоресурса.
Возбуждено дело по статье «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ситуации сейчас разбираются следователи.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.