Прокуратура проводит проверку в связи с прорывом водопровода в Иркутске

В 11 домах и восьми административных зданиях временно отключили холодную воду.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Свердловского района организовала проверку в связи с прорывом водопровода в Иркутске в микрорайоне Радужный. Напомним, коммунальная авария произошла вечером 19 декабря. В городской администрации объяснили, что возле дома № 95 на улице Варламова был поврежден водопровод холодного водоснабжения.

Вода вышла и на улицу Костычева, куда выехали аварийные службы для устранения последствий. Также в 11 домах и восьми административных зданиях временно отключили холодную воду.

Прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства при выполнении земляных и сопутствующих работ.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что во время новогодних праздников в столице Приангарья ограничат продажу алкоголя.