Прокуратура проводит проверку в связи с прорывом водопровода в Иркутске

Прокуратура Свердловского района организовала проверку в связи с прорывом водопровода в Иркутске в микрорайоне Радужный. Напомним, коммунальная авария произошла вечером 19 декабря. В городской администрации объяснили, что возле дома № 95 на улице Варламова был поврежден водопровод холодного водоснабжения.