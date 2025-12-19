Активистку родительского комитета заподозрили в мошенничестве на Кубани

В Краснодарском крае завели уголовное дело на участницу родительского комитета, подозреваемую в присвоении денег, собранных на выпускной в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
С заявлениями в полицию обратились около 20 родителей. По их словам, одна из матерей инициировала сбор средств на организацию праздника, однако оплачивать услуги подрядчиков не стала. Общий размер ущерба составил порядка 290 тысяч рублей.
Как установили правоохранители, ранее судимая 34-летняя жительница станицы Выселки входила в родительский комитет и собирала деньги якобы для оплаты фотографа, аниматоров и приобретения подарков детям, однако средства были похищены.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В случае признания вины женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.