ГАИ: ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом произошло при обгоне

Глава ГАИ Беларуси раскрыл подробности смертельного ДТП в Слонимском районе.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков сообщил подробности смертельного ДТП под Слонимом, передает пресс-служба ведомства.

«Комсомолка» писала, что 19 декабря четыре человека погибли, а еще двое были доставлены в больницу в результате смертельной аварии под Слонимом.

Глава ГАИ Беларуси вечером 19 декабря сообщил, что по предварительной информации виновником ДТП стал 22-летний водитель «Ауди». Молодой человек при выполнении обгона врезался в попутный «Фольксваген». После столкновения оба транспортных средства съехали в левый по ходу движения кювет.

— На месте погибли водитель «Ауди» и два его пассажира: 27-летний мужчина и 20-летняя девушка, а также 57-летняя женщина-пассажирка из «Фольксвагена». 26-летний водитель «Фольксвагена» и его 22-летний пассажир госпитализированы, — прокомментировал Ротченков.

В ГАИ напомнили белорусам, что в зимний период следует придерживаться сдержанного стиля вождения. При движении водители должны выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, а также избегать ненужных маневров. Все в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

А здесь мы писали, что СК сделал первое заявление по ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом.