ГАИ: ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом произошло при обгоне

Глава ГАИ Беларуси вечером 19 декабря сообщил, что по предварительной информации виновником ДТП стал 22-летний водитель «Ауди». Молодой человек при выполнении обгона врезался в попутный «Фольксваген». После столкновения оба транспортных средства съехали в левый по ходу движения кювет.