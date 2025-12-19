Ричмонд
В Молдове участников схемы «родственник попал в ДТП» суд приговорил к лишению свободы: Своих жертв они обобрали на 300 тысяч леев

Прокуроры доказали причастность обвиняемых к четырём случаям мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове четверых участников схемы «родственник попал в ДТП» суд приговорил к различным срокам заключения — от 7 до 14 лет.

Согласно обвинительному заключению, аферисты связывались с потерпевшими и сообщали, что их родные попали в серьёзное дорожно-транспортное происшествие. К разговору подключали сообщницу, которая представлялась сотрудницей полиции или адвокатом. Угрожая возбуждением уголовного дела, мошенники выманивали у жертвы крупные суммы.

Прокуроры доказали причастность обвиняемых к четырём подобным случаям мошенничества. Общий ущерб составил около 300 000 леев.

