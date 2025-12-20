Ричмонд
В Уфе 90-летняя бабушка стала жертвой мошенников

Введенная в заблуждение пожилая уфимка передала мошенникам почти 620 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

90-летняя пенсионерка из Уфы стала жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, 19-летний житель Тюмени, обвиняемый в преступлении, заключен под стражу до 15 февраля 2026 года.

По версии следствия, в ноябре этого года молодой человек, выполняя роль курьера, приехал к дому 90-летней пожилой женщины в Уфе. Введенная в заблуждение бабушка передала ему почти 620 тысяч рублей, полагая, что это поможет сохранить ее деньги от незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее в Башкирии мошенники обманули бабушку на 1 млн рублей.