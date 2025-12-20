В Уфе 90-летняя бабушка стала жертвой мошенников

По версии следствия, в ноябре этого года молодой человек, выполняя роль курьера, приехал к дому 90-летней пожилой женщины в Уфе. Введенная в заблуждение бабушка передала ему почти 620 тысяч рублей, полагая, что это поможет сохранить ее деньги от незаконной деятельности.