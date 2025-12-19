Ричмонд
Один человек погиб в результате массового отравления в пансионате в Видном

В результате массового отравления в частном пансионате подмосковного города Видное, по предварительной информации, скончался один человек. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Другие детали произошедшего выясняются, говорится в публикации.

Число пострадавших достигло 20. По информации Telegram-канала 112, минимум 11 из них — пенсионеры.

Об инциденте стало известно вечером того же дня. Как утверждают пострадавшие, руководство учреждения длительное время не обращалось к врачам. Уточняется, что постояльцев пытались вылечить самостоятельно, однако их состояние ухудшилось.