ТАСС: в Подмосковье в доме престарелых от отравления умерли три человека

По данным главка, 19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате в городском округе Видное постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. «В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — добавили в пресс-службе.
Ранее в правоохранительных органах сообщали, что отравились не менее 20 человек. Пострадавших госпитализировали.
В Минздраве региона ранее сообщали, что один человек умер и 18 пострадали. На месте происшествия продолжают работать медицинские работники совместно со специалистами Роспотребнадзора для выявления причин отравления и контроля состояния других постояльцев, говорится в сообщении.
По данным ведомства, госпитализированы 15 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Три человека от госпитализации отказались, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в Минздраве.