СК: Число погибших из-за отравления в пансионате в Видном увеличилось до трех

Число погибших в результате массового отравления кишечной инфекцией в частном пансионате в подмосковном городе Видное увеличилось до трех человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
— Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ), — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Ведомство уточнило, что всего госпитализированы 15 постояльцев. Роспотребнадзор начал проведение эпидрасследования.
Об инциденте стало известно вечером того же дня. Как утверждают пострадавшие, руководство учреждения длительное время не обращалось к врачам. Уточняется, что постояльцев пытались вылечить самостоятельно, однако их состояние ухудшилось. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о первом погибшем.