СК: Число погибших из-за отравления в пансионате в Видном увеличилось до трех

Об инциденте стало известно вечером того же дня. Как утверждают пострадавшие, руководство учреждения длительное время не обращалось к врачам. Уточняется, что постояльцев пытались вылечить самостоятельно, однако их состояние ухудшилось. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о первом погибшем.