СК завел дело по факту массового отравления людей в пансионате в Подмосковье

В прокуратуре Московской области уточнили, что пансионат для пожилых людей находится в деревне Дроздово. «В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в пресс-службе и добавили, что уголовное дело также находится на контроле надзорного ведомства.