СК завел дело по факту массового отравления людей в пансионате в Подмосковье

«Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным главка, 19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате в городском округе Видное постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. «В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», — добавили в пресс-службе.
Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора осуществлен выезд на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Московской области уточнили, что пансионат для пожилых людей находится в деревне Дроздово. «В ходе проверки, проведение которой поручено Видновской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в пресс-службе и добавили, что уголовное дело также находится на контроле надзорного ведомства.