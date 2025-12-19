Число погибших в подмосковном пансионате выросло до трех

В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело после массового отравления в частном пансионате. Число жертв выросло до трех, сообщает Следственный комитет Подмосковья в своём Telegram-канале.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
По данным ведомства, информация о плохом самочувствии постояльцев поступила в экстренные службы 19 декабря. Прибывшие медики госпитализировали 15 человек с признаками отравления. Трое постояльцев пансионата скончались, точная причина их смерти будет установлена судмедэкспертизой.
На место происшествия выехали следователи, криминалисты и специалисты Роспотребнадзора для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось об одном погибшем.