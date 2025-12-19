Число погибших в подмосковном пансионате выросло до трех

По данным ведомства, информация о плохом самочувствии постояльцев поступила в экстренные службы 19 декабря. Прибывшие медики госпитализировали 15 человек с признаками отравления. Трое постояльцев пансионата скончались, точная причина их смерти будет установлена судмедэкспертизой.