Число погибших от отравления в пансионате Подмосковья выросло до трех

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления в пансионате Подмосковья.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших из-за массового отравления в пансионате в Видном Подмосковья увеличилось до трех человек, ещё 15 человек находятся в больнице. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области в Telegram-канале.

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что привело к массовому отравлению постояльцев учреждения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают весь персонал пансионата.

Ранее KP.RU писал, что в Якутии продолжается расследование массового отравления детей в бассейне.