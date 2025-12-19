Число погибших от отравления в пансионате Подмосковья выросло до трех

Число погибших из-за массового отравления в пансионате в Видном Подмосковья увеличилось до трех человек, ещё 15 человек находятся в больнице. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области в Telegram-канале.
СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что привело к массовому отравлению постояльцев учреждения.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают весь персонал пансионата.
Ранее KP.RU писал, что в Якутии продолжается расследование массового отравления детей в бассейне.